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14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı

Magazin Haberleri

Efsane dizi Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile buluştu. Üçlünün birlikte çekildiği poz beğeni rekoru kırdı.

2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi o dönem izlenme rekorları kırmıştı. Tekrarları da çok ilzenen dizinin başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tüm zamanların en iyi dizi çifti seçilmişti.

ÜNLÜ YÖNETMEN PAYLAŞTI

Behlül ve Bihter karakterlerine hayat veren ikili oyunculukları ile de övgü toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir başka projede buluşarak hayranlarını heyecenlandıran efsane ikili, dün gece Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Ünlü yönetmen, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı

YENİ PROJE MERAKLA BEKLENİYOR

14 yılın ardından Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili birlikte çekildiği kareler sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı

14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma! Aşk-ı Memnu hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Aşk-ı Memnu Beren Saat Magazin Haberler

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