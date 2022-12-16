11. Mood Ödülleri gerçekleştirildi! Törene akın eden ünlüler tek tek ödüllerini aldı

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

BİRÇOK İSİM ÖDÜL ALDI

Tören kapsamında birçok ünlü isim ödül aldı. Gecede Murat Övüç'e "Yılın En İyi Yardımsever Fenomeni" ödülü verilirken, Yeliz Yeşilmen'e "Yılın Influencerı", Burak Hakkı'ya "Yılın En İyi Uluslararası Erkek Oyuncusu" ödülü verildi. Şarkıcı Bedük de "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Çocuk oyuncu Hira Su Yıldız da gecede ödüle layık görülenlerden biri oldu.

NEVRA SEREZLİ DE ONURLANDIRILDI

Yaşam boyu onur ödülü tiyatro sanatçısı Nevra Serezli'ye, Yılın Meslek Onur ödülü Turgay Kıran'a, En İyi Orkestrası Ödülü Enbe orkestrasıyla Behzat Gerçeker'e, Yılın En iyi Şarkısı Ödülü "Gökyüzünü tutamam" şarkısıyla Can Koç'a verildi.

"BU DÖNEMDE BU TARZ TÖRENLER YAPMAK DAHA ZOR"

Düzenledikleri tören hakkında konuşan Mood Medya Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akan ise, "Herkese katılımları için teşekkür ediyorum. Bu dönemde böyle törenler yapmak çok zor. Yılın son gününde insanlara güzel anlar yaşattığımıza inanıyorum. Üzerine koyacak ilerleyeceğiz. Bence ödül almaktan daha güzel bir şey varsa, o da ödül vermektir" dedi.