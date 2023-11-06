1 Milyon Dolar Bütçeli Barbenheimer Filmi İçin Yapımcılar İlgileniyor

Barbie ve Oppenheimer filmlerinin ilgi çekmesiyle ortaya çıkan Barbenheimer akımı, bazı yapımcıların 1 milyon dolar bütçeli Barbenheimer filmi ile ilgilendiğini gösteriyor.

21 Temmuz'da vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmleri, yaz aylarında ilginç bir akıma yol açmıştı. Barbenheimer olarak adlandırılan bu akım, her iki filmin birleşimini temsil ediyordu. Ortaya çıkan son iddialar ise bazı yapımcıların 1 milyon dolar bütçeli Barbenheimer filmi ile ilgilendiğini gösterdi.

Ünlü yapımcı, 1 milyon dolar bütçeyle Barbenheimer çekecek iddiası

ABD'li film yapımcısı Charles Band, Greta Gerwig'in Barbie ve Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmlerinin gişede elde ettiği başarıyı değerlendirmek istiyor. Bu iki yapımın internette yarattığı ilgi, Barbenheimer isimli parodi filmle değerlendirilebilir.

Re-Animator gibi bazı kült klasiklerle tanınan Band, Barbenheimer için planlarını açıkladı. Filmde Dolltopia kasabasında yaşayan Dr. Bambi J. Barbenheimer adlı bir oyuncak bebeğin hikayesi ele alınacak. Bilim insanı olarak çalışan oyuncak bebek, insanların oyuncaklara davranışlarını eleştirecek. Hatta bunun için dünyaya dev bir nükleer bombayla patlatacak.

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ABD'li kaynaklara konuşan yapımcı Band, Barbie ve Oppenheimer'ın zıt yapılarını harmanlayarak eğlenceli hale getirmek istediği söyledi. "Bu iki filmi bir araya getirdiğinizde kara mizah için mükemmel bir fırsatınız oluyor" ifadelerini kullandı.

2024'te yayınlanması planlanan çoğu filmin karanlık ve iç karartıcı olduğunu ifade eden Charles Band, daha fazla mizaha ihtiyacımız olduğunun altını çizdi. Barbie'nin gişe başarısını ve Oppenheimer'ın popülaritesi tek filmde birleştirecek.

Barbenheimer'ın oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz belirsizliğini koruyor. 1 milyon dolarlık bütçesiyle Band'in en pahalı filmlerinden biri olmayı hedefliyor.

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