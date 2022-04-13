1 ay önce boşanan Petek Dinçöz, oğluyla Miami'ye taşındı

Yıllar önce çıkardığı şarkılarla müzik piyasasını kasıp kavuran Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları da 2017 yılında dünyaya geldi Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Dinçöz ve Kodaloğlu, 1 ay önce tek celsede boşandı. Günlerdir sessizliğini koruyan şarkıcı, radikal bir karar aldı.

"OĞLUMLA MIAMI'YE YERLEŞTİK"

Instagram hesabından oğluyla bir fotoğrafını paylaşan Petek Dinçöz, "Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için, Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım" dedi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

15 Mart'ta tek celsede boşanan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle."