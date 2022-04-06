039;tarikat' İtirafıyla Gündem Yarattı!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.

"BERABER OYNAMAK İSTEDİK"

"Yıllar sonra sizi Neslihan Atagül ile aynı projede göreceğiz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Doğulu, "Evet, çok şükür. Uzun zamandır bizi bir araya getirmeye çalıştılar, ağzımızın tadında bir iş bulamadık, şimdi bulunca da beraber oynamak istedik" yanıtını verdi.

"BUNLAR DEĞERLİ KONULAR

Kadir Doğulu, "Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olduğu" haberlerini hatırlatan muhabirlere, samimi açıklamalar yaptı.

Doğulu, "Bunlar çok değerli konular, yeri değil. Bu bir makam, maneviyat. Çok güzel bir söz vardır; 'Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz'. Bu makam bana hediye edildi. Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz zaten. Komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak ya da 'Bakın ben buyum' diye dolaşılacak bir şey değil. Bu bir makam, bir tedrisattan geçilerek olan bir durum" dedi.

"TARİKAT İSMİ TÜRKİYE'DE KİRLETİLDİ"

Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Tarikat ismi Türkiye'de maalesef çok kirletildi. Çocukluk yıllarımda, 90'larda karanlık odalardan çıkan manyak insanlar. Onlar tarikatın güzelliğini kullandı, insanların maddi manevi enerjisini sömürmek için kurulmuş bir yer durumuna düşürdüler. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar, oyalamaz, gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bir gün gelin, aynı sofrayı paylaşalım, mesleğinizi bir kenara bırakın, muhabbet edelim. Bu makam, Bektaşilik benden önce de vardı benden sonra da var olacak, burası bir okul" ifadelerini kullandı.

Neslhian Atagül ise "Kadir ile yeni bir projeye başlıyoruz. Heyecanlıyız, aynı zamanda uzun zaman sonra tekrar bir arada olacağız. İçimize sinen bir şey oldu, inşallah insanların da hoşuna gider" açıklamasını yaptı.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu kim, nereli, kaç yaşında; Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. 39 yaşındadır.

İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Meslektaşı Neslihan Atagül ile evlidir.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkay Atagül isminde bir abisi olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu. Annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli olan Atagül 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan iki ay sonra da bir reklam filminde oynadı. Dizi oyunculuğuna 2006 yılında Yaprak Dökümü dzisindeki Deniz rolüyle başladı. Ardından, Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülünü almasına olanak sağayan İlk Aşk filminde rol aldı. 2011 Yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Hayat Devam Ediyor isimli dizide Menderes Samancılar, Fikret Kuşkan gibi usta isimlerle çalıştı.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KİM?

Güzel oyuncu 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye isimli dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile tanıştı ve birlikteliğe başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca'daki Ajia Otel'de dünyaevine girdi. Neslihan Atagül'ün Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu aynı zamanda moda programlarında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun da kardeşi

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Deniz)

Canım Babam (Pınar)

Fatih Harbiye (Neriman)

Kara Sevda (Nihan Sezin)

Düş Bahçesi

Dip (Bilge)

Sefirin Kızı (Nare)

Senden Bana Kalan

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