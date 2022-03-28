039;fıs Fıs İsmail'den Tepki Çeken Sözler

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Fıs Fıs İsmail' rolüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in Pembe Pijama isimli programının canlı yayın konuğu olmuştu. "Kadınlar tayt giymesin. İğrenç buluyorum. Adamlar televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diyen Süleyman Yağcı, tepkilerin hedefi oldu.

Sunucu Esra Sönmezer de, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek oyuncuya karşılık vermişti.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

'2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi. Gergin anların yaşandığı programda Yağcı, kendisine 'sapık' diyenlere de cevap verdi. "Benim neye 'iğrenç' dediğimi herkes biliyor" diyen Süleyman Yağcı şunları söyledi:

"TAYT GİYENLERE HAKARET EDİYORUM"

"%10 bilmeyen var onu da giyenler ve giydirenler. Bana 'sapık' diyenler asıl tehlikeli olan onlardır. Ben 'adaplı şekilde giyinsin' diyorum. Onlar 'bırak daha açık giysinler, biraz daha bakalım' diye düşünenler. Bir şey için 'çirkin' demek beğenmemektir. Ben 'çirkin' demedim. 'Çirkin' demek başka bir şey 'iğrenç' demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek kimse izlemek zorunda değil. Pisten kastım giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması. Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi. İğrenç kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum."