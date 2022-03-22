039;bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak

İSTANBUL (Snob Magazin) - Gizem Kızıl'ın ilk uzun metraj filmi olan "Bana Karanlığını Anlat", bu yıl 41'incisi düzenlenecek olan İKSV İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümü ve Seyfi Teoman İlk Film yarışmasında yer alacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken filmde; Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda; Serpil Gül, Gizem Güçlü, Yasemin Szwalowski, Selim Can Yalçın, Giray Altınok, Mehmet Yılmaz Ak, Ersin Arıcı, Aytek Şayan rol alıyor.

Kara komedi türündeki film; kalp krizi sonrası vefat eden Veli Bağdatlıi'nın defni öncesi gasilhaneye getirilmesiyle aile arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin (Aslıhan Gürbüz), eşi Veli'nin (Ersin Arıcı) ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasının gasilhanede yapmaya karar verir. Nermin'in Veli'yle yüzleşmesi aslında bir yandan kendi hayatıyla yüzleşmesidir…