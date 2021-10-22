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Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Rust filminin setinde sahne içine eline aldığı kurusıkı ile bir görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan oyuncu Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım sosyal medyada viral oldu. Oyuncu söz konusu paylaşımında "Birini yanlışlıkla öldürmek nasıl hissettirir merak ediyorum" ifadelerini kullanmış.

Çekimleri ABD'nin New Mexico eyaletinde süren "Rust" filminin setinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Filmde "Harland Rust" rolü oynayan Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmen Joel Souza'ya isabet etti.

42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Hutchins'in hava yoluyla New Mexico Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 48 yaşındaki filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza ise ambulansla Christus St. Vincent Bölge Tıp Merkezi'ne götürüldü ve burada tedavisi sürüyor. Baldwin'in sözcüsü ise olayın sette boş bir pervane tabancasının teklemesiyle ilgili bir kaza olduğunu söyledi. Olay yerinden gelen görüntülerde film için set olarak kullanılan küçük bir kilisenin polis kordonuna alındığı görüldü.

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu

ABD polisi soruşturma başlatırken konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yaşanan kazanın kameralar kayıttayken meydana geldiği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Baldwin, polis merkezinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu

Dünyanın gündemine oturan kazanın ardından oyuncunun 2017 yılında attığı tweet de sosyal medyada gündem oldu. Oscar'a aday gösterilen oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birini yanlışlıkla öldürmek nasıl hissettirir merak ediyorum" ifadelerini kullanmış. Kısa sürede Twitter'da trend olan oyuncunun bu paylaşımı binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu

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Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Altay Bozkurt:umarim merakini giderebilmisindir! gerizekali !
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