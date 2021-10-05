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Yasak Elma'da gizli aşk ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yasak Elma'da gizli aşk ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde Yıldız, şüphelendiği için peşine düştüğü eşi Çağatay'ın gizlice tuttuğu eve gitti. Yasak aşkı yakalayan Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu birbirini öperken yakaladı.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma, dün akşam 114. bölümüyle ekrana geldi. Eşi Çağatay'ın kendisini aldattığını anlayan Yıldız harekete geçti ve gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı.

YILDIZ, ÇAĞATAY VE KUMRU'NUN YASAK AŞK YUVASINA GİTTİ

Mutlu bir evliliği olduğunu zanneden Yıldız, telefonuna gelen bir mesajla eşinin kendisini aldattığını düşünmeye başladı. Mesajla kendisine gönderilen eve giden Yıldız, Çağatay'ın oyunuyla hiçbir şeyi öğrenmeden geri döndü. Ancak eşinin cebinde o evin bulunduğu yere ait bir market fişi bulan Yıldız, yeniden eve gitti. Çağatay'da o esnada kendisini bekleyen yasak aşkı Kumru'yla buluşmak için eve geldi.

YILDIZ HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Çağatay'ın eve gelişiyle bahçeye saklanan Yıldız, eşi ve komşusu Kumru'yu birbirini öperken yakaladı. Gördüğü manzara karşısında yıkılan Yıldız'ın nasıl bir hamle yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.

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Ecem Altan
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