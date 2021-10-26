Yargı 'Metin' Hüseyin Avni Danyal kimdir? Yargı Metin komiser gerçek adı nedir?
Yargı dizisİ, kısa sürede beğeni toplayan yapımlar arasında yer alıyor. Yargı oyuncuları merak edilirken Yargı 'Metin' Hüseyin Avni Danyal kimdir? Yargı Metin komiser gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yargı dizisindeki karakterler arasında yer alan Metin, komiserdir. Yargı dizisinde Metin'e Hüseyin Avni Danyal hayat veriyor. Yargı dizisindeki Metin katil mi? İşte Hüseyin Avni Danyal hakkında bilgiler...
Yargı'Metin' komiser Hüseyin Avni Danyal kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Yargı dizisinde Metin'i canlandıran Hüseyin Avni Danyal birçok dizide rol almıştır. Peki Metin katil mi?
YARGI METİN KİMDİR?
Yargı dizisinde, Metin komiser rolünde olan isim Hüseyin Avni Danyal'dır.
HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?
1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle ünlenmiştir. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmaktadır.
Filmografi
- Yargı 2021- (Metin Kaya)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2021 (Tufan Tezyürek)
- Elimi Bırakma - 2018 (Kemal)
- Şahsiyet - 2018 (Cemil Havran)
- Siyah İnci - Aziz - 2017
- Vatanım Sensin - Mebus Rıza Bey - 2017
- Cesur Yürek - Tatar Ahmet - 2016
- Kırık Kalpler Bankası - Semir - 2015
- Acı Aşk (dizi) - 2015-2016
- Delibal - 2015 : Tarık
- Son Mektup (film) : Cevat Paşa - 2014
- Yağmur: Kıyamet Çiçeği - Avukat Cahit - 2014
- Sağ Salim 2: Sil Baştan - Muhtar - 2014
- Eksik Sayfalar - 2013
- Zengin Kız Fakir Oğlan - Kemal Yılmaz - 2012-2015
- Sağ Salim - 2012
- Karanlıklar Çiçeği -2012 Azerbaycan TV Dizisi
- Öyle Bir Geçer Zaman ki - Kenan - 2011-2012
- Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer - 2011
- Kızım Nerede (Dizi) - Zafer - 2010-2011/
- New York'ta Beş Minare - Mahmut- 2010
- Hesaplaşma - Tayfun Yılmaz - 2009
- Güz Sancısı - Kenan - 2008
- Şeytanın Pabucu - Faruk - 2008
- Beyaz Melek - Selim - 2007
- Çinliler Geliyor - Hayri - 2006
- Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut - 2007-2010
- Hatırla Sevgili - Adnan Menderes - 2006-2007
- Fırtına - Besim - 2006
- Aşka Sürgün - Nizar Azizoğlu - 2005-2006
- Tam Pansiyon - Şahin - 2004
- Çalınan Ceset - 2004
- Ablam Böyle İstedi - Azmi - 2004
- Hayalet - Yalçın - 2004
- Çemberimde Gül Oya - Kenan - 2004
- Bir Aşk Hikayesi - 2004
- Hürrem Sultan - Ahmet Paşa - 2003
- Kurşun Yarası - Binbaşı Kenan - 2003
- Şarkılar Seni Söyler - 2003
- Esir Şehrin İnsanları - Ramiz - 2003
- Pembe Patikler - Niyazi - 2002
- Ferhunde Hanımlar - 1993
- Dost Eller - 1982