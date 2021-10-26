Uras Benlioğlu kimdir? Youtube videolarıyla geniş kitlelere ulaşan Uras Benlioğlu son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Ünlü Youtuber ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Uras Benlioğlu kimdir? Uras Benlioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. Uras Benlioğlu ile ilgili detaylar haberimizdedir.

URAS BENLİOĞLU KİMDİR?

Uras Benlioğlu, 16 Şubat 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'den mezun olmasının ardından televizyona dünyasına adım atmıştır. Bu dönemde haber seslendirme, öğle haberler i spikerliği ve muhabirlik yapmıştır.

2014 yılında haber cilik mesleğine ara verdikten sonra 'Tamam mıyız?' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerinin kamera arkası belgesellerini hazırlamıştır. Ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip Youtube kanalıyla ismini geniş kitlelere duyurdu.

9 Eylül 2012 yılında Rana Benlioğlu ile nikah masasına oturan Uras Benlioğlu "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" isimli sinema filminde rol aldı.

Uras Benlioğlu, son olarak Acun Ilıcalı'nın son projesi olan Exatlon yarışmasında yer aldı.

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