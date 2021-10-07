Ünlü oyuncu Renee Zellweger yine tanınmaz hale geldi: Tartışmalı kıyafet dizi setinde

BU KEZ KİLO ALMAK YERİNE FARKLI BİR YÖNTEM SEÇTİ

Aradan yıllar geçti. Yine bir filmde başrol üstlendi ve senaryo gereği kilolu görünmesi gerekti. Ancak bu kez gerçekten kilo almak yerine farklı bir yöntem tercih etti. Bu kez kilolu görünmek için küçük bir "hileye" başvurdu.

ÇOK KONUŞULAN BİR KATİLİ OYNUYOR

2001 tarihli Bridget Jones'un Günlüğü için fiziksel görünümünü değiştiren Renee Zellweger yine kilo almasını gerektiren bir TV dizisi için kamera karşısına geçti. 52 yaşındaki Zellweger, gerçek olaylardan uyarlanan The Thing About Pam adlı dizide, suçu kanıtlanıp hüküm giymiş bir katil olan Pam Hupp'ı canlandırıyor.

TANINMAZ HALE GELDİ

Ödüllü oyuncu Zellweger; canlandıracağı Hupp'a benzemek için yine kilolu görünmek zorunda kaldı. Fakat bu kez gerçek hayatta kilo almak yerine, kendisini iri gösterecek bir özel giysi giymeyi tercih etti. Renee Zellweger, önceki gün filmin çekimlerinin devam ettiği New Orleans'ta görüntülendi. Beyaz botlar, kot pantolon, kırmızı kazak ve beyaz bir mont giyen Zellweger, içine giydiği özel giysi sayesinde gerçekten de tanınmaz hale gelmişti. Renee Zellweger, yüzüne de uygulanan özel makyaj sayesinde canlandırdığı Pam Hupp'a ikizi kadar benzedi.

BÖYLE KİLOLU GÖRÜNÜYOR

Zellweger'in kilolu görünmek için giydiği özel giysiyi taşıyan bir set görevlisi de en az Zellweger kadar ilgi çekti. Aslına bakılırsa bu tarz bir kıyafet daha önce de başka ünlü oyuncular tarafından da giyildi. Fakat son dönemde güzellik anlayışının yavaş da olsa değişmesi nedeniyle de kısa sürede tartışmalı bir hale dönüştü.

ONLAR ÖZEL GİYSİ NEDENİYLE PİŞMANLIK DUYDU

Rol aldığı Shallow Hal adlı filmde kilolu görünmek için bu tür bir giysi giyen Gwyneth Paltrow, yıllar sonra bunu yaptığına pişman olduğunu açıklamıştı. Kamera karşısına geçtiği Impeachment: American Crime Story için yine bunun gibi bir giysi tercih eden Sarah Paulson da, insanlara fiziksel görünümlerine yönelik uygulanan ayrımcılığın bir simgesi olduğu için bu elbiseyi giymemiş olmayı dilemişti.

ÖLECEĞİNDEN KORKMUŞ

Renee Zellweger, 2001 yapımı Bridget Jones'un Günlüğü için bu tür bir giysi kullanmak yerine gerçekten kilo almayı tercih etmiş ancak sonradan bu yüzden pişman olmuştu. Zellweger, aldığı kilolar yüzünden ölebileceğini bile ileri sürmüştü.

KAMUOYUNU ÇOK MEŞGUL EDEN BİR DİZİ CİNAYET

Renee Zellweger, suç tarihinin en çok konuşulan kişilerinden birine hayat veriyor rol aldığı TV dizisinde. Öyküsü ekran için uyarlanan Pam Hupp, ABD'de 2000'li yılların en çok konuşulan suçlarından birinin sorumlusu olarak biliniyor. Tam adı Pamela Marie Hupp olan 63 yaşındaki kadın, 2016 yılında ağır zihinsel ve fiziksel sorunları bulunan Louis Gumperger'i öldürmek suçundan tutuklandı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE DE SORUŞTURULDU

Gumperger, Hupp'ın evinde öldürüldü. Her ne kadar Hupp, onun evine zorla girip kendisini bıçaklamaya çalıştığını ve cinayetin nefsi müdafaa olduğunu ileri sürse de mahkeme sunulan kanıtları yeterli bulmadı. Pam Hupp, ömür boyu hapse mahkum edildi. Pam Hupp, 2011 yılında Betsy Faria adlı kadını öldürmekten de suçlandı. İddialara göre defalarca bıçaklanan Faria'nın kanını evin dört bir yanına sürdüğü ve bu şekilde cinayeti kocası Russell Faria'nın üstüne yıkmaya çalıştığı da ileri sürüldü.

SORUŞTURMA SONUÇSUZ KALDI

Renee Zellweger'in kamera karşısında canlandırdığı Hupp ile ilgili suçlamalar bununla sınırlı kalmadı. Hupp, annesi Shirley Neuman'ın 2013 yılında, bir apartmanın üçüncü katındaki dairesinden düşerek ölmesiyle ilgili olarak da soruşturuldu. Hatta maddi kazanç için annesini öldürmekle suçlandı. Fakat bu soruşturma sonuçsuz kaldı.

OSCAR ÖDÜLLÜ

Renee Zellweger, Judy Garland'ı canlandırdığı Judy adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı.

Hürriyet - Magazin Haberleri