Ünlü modacı 'O haberleri kaldırın' dedi hakimlik reddetti!
Modacı Ebru Yener, yıllar önce yaptığı açıklamaların ve özel hayatıyla ilgili çıkan haberlerin, kişilik ve şerefine zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. Ancak hakimlik, o haberlerde şeref ve haysiyete yönelik bir eleştiri bulunmadığını belirtip Ebru Yener'in talebini reddetti.
İZMİR (Snob Magazin) -
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; En son Dubai'de şeyh eşlerine vereceği özel bir defile ile adından söz ettiren modacı Ebru Yener, yıllar öncesine ait haberler ine erişimin engellenmesini istedi.
Yener, geçmişte yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: " İzmir'de katıldığım bir yarışmada Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu'nun ilgisini çekmiştim. Benimle katalog çekimi yapmak istediğini, fakat popomun büyük ve çıkık olduğunu, bu yüzden zayıflamam gerektiğini söyledi. İki ay rejim yaptım ama popom erimeyince genetik olduğu kanısına vardım.
Bu özelliğimden dolayı belki işi kaçırdım ama her şeye rağmen tüm özelliklerimden memnunum." İsmi birçok iş insanıyla da gündeme gelen modacı, bu sözleri ve özel hayatı hakkında çıkan haberler in kaldırılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.