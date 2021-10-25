Haberler.com'un sorularını yanıtlayan TikTok fenomeni Ümran "Umranto" Avcı, Ümran Avcu kimdir, sosyal medya fenomenliği öncesi neler yapıyordu? sorularına yanıt verdi. Sosyal medya platformu TikTok''ta kare yüz efektiyle çektiği videolarla ve "Umranto" adıyla ünlenen Ümran Avcu, sempatik tavırlarıyla ve içerikleriyle herkesin beğenisini kazandı. TikTok'un yanı sıra İnstagram ve Youtube'ta da içerik üreten Ümran Avcu (Umranto) kimdir? Ümran Avcu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Umranto nedir, sosyal medya hesapları nelerdir? İşte detaylar...

ÜMRAN "UMRANTO" AVCU KİMDİR?

Sosyal medya platformlarında ürettiği içerikler ile ünlenen Umranto, 7 Şubat 1994 yılında doğmuştur. Umranto adıyla ünlenen fenomen, İstanbul'da yaşamına devam etmektedir. Aslen memleketi Malatya'dır. Kova burcudur. Okuma yazmayı erken öğrendiği için daha 7 yaşındayken 3. sınıfta olduğunu belirten fenomen 16 yaşında ise artık bir kurumsal şirkette stajyer olarak başlamış, daha sonra güzel fenomen burada sigortacı olarak mesleğine devam etmiştir. Sosyal medya dünyasının yanı sıra asıl mesleği sigortacılıktır.

Fenomen Ümran "Umranto" Avcu'nun haberler.com'un sorularını yanıtladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

VİDEO ÖZETİ

01:10 Ümran Avcu kimdir, sosyal medya fenomenliği öncesi neler yapıyordu?

01:52"Kare yüzü denedim ve kendimden korktum"

03:24"TikTok'a planlı bir girişim vardı ama bu kadar iyi gideceğini tahmin edemedim"

07:55"Kendini rezil ediyor dediler"

11:24 "Sosyal medya iyi bir kapı gibi gözükse de üretebildiğin kadar varsın"

12:27"Terfi verecekler diye gittim, işten kovuldum"

13:38"Fenomen olduğum için işten kovuldum"

18:15"Benimle konuşmayan akrabalarım artık konuşmaya başladı"

21:34"TikTok'ta kurallar mı yetersiz ya da bana gelen kurallar mı fazla mı bilmiyorum"

22:58"10 bin TL'nin altında kazanç sağlayan sosyal medya fenomeni olduğunu sanmıyorum"

23:20"İtiraf ediyorum, önceki maaşımdan çok daha iyi paralar kazanıyorum"

24:34" Tiktok'ta ortalama iyi bir yayıncı her ay çok rahat 50 bin TL kazanıyordur"

24:43"Ben Tiktok'tan aylık 4-5 bin TL kazanıyorum"

25:28"Bazı firmalar 5 reklam verip 100 bin lira ödeme anlaşması yapıyor"

27:57"Babam bipolar hastası, sürekli antidepresan kullanıyor"

29:26 "Annemi saraylarda yaşatacağım"

34:40"Eşim ruh ikizim"

35:22"Kendi işimi kurmak istiyorum"

Haberler.com'a konuk olduğu videonun sonunda Umranto, sevenlerine kalp işareti ile sevgilerini iletti.

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