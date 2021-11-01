Üç kuruş ne zaman başlıyor? Üç kuruş oyuncuları kim? Üç kuruş dizisinin konusu ne? Üç kuruş nerede çekiliyor?

Show TV'nin iddialı yapımlarından Üç kuruş dizisi merak konusu oldu. Üç kuruş dizisinin senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Selim kaleme alıyor. Üç kuruş, ''Ben hiç yapmadım diyebilir misin?'' İçindeki ırkçıyla yüzleşmeye hazır mısın? sözleriyle sosyal medyada gün olmuştu. Dizide bir mafya lideri ile bir komiserin mücadelesi anlatılıyor. Mafya liderini Uraz Kaygılaroğlu, komiser rolünü ise Ekin koç canlandırıyor. Üç kuruş dizisinin 1 Kasım Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlarda olacağı duyuruldu.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİM?

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.

Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekiliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır

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