Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu cephesinde flaş gelişme

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftten güzel haber geldi.

BEBEK GELİYOR

Ölmez ve Çeşmioğlu'nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.

Taner Ölmez "Mucize Doktor"un ardından Alef adlı dijital diziyle setler dönmeye hazırlanıyor.

ZOR ANLAR YAŞADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandırırken, duygusal anlamda zor anlar yaşadığını açıklamıştı. Taner Ölmez, "Hikayeye inandık. Herkes inandı ve sonunda ortaya güzel iş çıktı. Hikayeye okuyunca elbette yapabilir miyim kaygısı oldu? Ancak çalışınca üstesinden geldim. Senaryoyu okuyunca duygusal anlamda zorlandığım yerler oldu. Çocukların gözlerine bakıp onlarla tanışınca çok zorlandım." şeklinde konuşmuştu.