Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu ilk bebeğine hamile - Haberler Magazin
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Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu ilk bebeğine hamile

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haziran ayında nikah masasına oturan Taner Ölmez ve Ece Çeşmişoğlu çifti bebek bekliyor. Çeşmioğlu'nun son çektirdiği bir fotoğrafta ise belirginleşen göbeği dikkat çekti.

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Taner Ölmez ile uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu, 29 Haziran'da sade bir törenle evlendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden müjdeli haber geldi.

GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 30 yaşındaki Çeşmioğlu şimdilerde ilk bebeğine hamile. Taner Ölmez'in bir paylaşımda güzel oyuncunun belirginleşen göbeği dikkat çekti. Ölmez ve Çeşmioğlu çiftinden hamilelik haberler i için henüz bir açıklama gelmedi.

Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu ilk bebeğine hamile

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

26 Kasım 1990 doğumlu olan Ece Ceşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü okudu. 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Çeşmioğlu, 2006 senesinde rol aldığı İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. Daha sonra Firar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yazın Öyküsü, Kalbim Yangın Yeri ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken isim, 2017 yılında Yüz Yüze dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Çeşmioğlu, son olarak 2020 senesinde Tutunamayanlar dizisinde yer aldı.

Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu ilk bebeğine hamile

Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu ilk bebeğine hamile

Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu ilk bebeğine hamile
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor
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Haber: Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu ilk bebeğine hamile - Haberler Magazin
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