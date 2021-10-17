Survivor Nagihan'dan canlı yayında itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum

Bir dönem Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Cumartesi Magazin" programına konuk oldu. Karadere, canlı yayında Gökay Kalaycıoğlu'na özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"İSTEMEDİĞİM BİRİYLE EVLENMEKTEN KORKTUM"

Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü. Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor. İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.

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