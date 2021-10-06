Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bir süre önce klipinde oynayan şovmen Mehmet Erbil'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Erbil'in 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçunu işlediği öne sürüldü.

"Hiç kimse beni tehdit edemez"

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Ece Ronay, "Burada olmasam, kötü bir meslek yapıyor olsam da, kötü veya iyi kime göre değişir ama herhangi bir olumsuz bir meslekte dahi olsam, benim istemediğim bir insanla hiçbir şey yaşamak zorunluluğum yok. Hiç kimse beni bunun için tehdit edemez. Böyle bir şeyin karşısında tek başıma duruyorum. Nişanlıma telefonla söylediler, beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak. Ses kayıtlarını da muhtemelen asistanı yapmıştır diye düşünüyorum. Asistanı çünkü çok yetenekli bir insan. Zaten bu sabah, 'menajerim benim sesimi taklit edebiliyor' demiş. Zannediyorum menajerinin ve asistanının yaptığı komik şakalar bunlar" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Erbil ise iddialara karşı yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve telefonunu asistanının kullandığını iddia etmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri