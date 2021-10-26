Songül Karlı'nın Gelinim Mutfakta'daki sunuculuk macerası kısa sürdü! Yerine Safiye Soyman getirildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasındaki sunucu krizi devam ediyor. Sık sık sunucusu değişen yarışmada yine bir değişiklik yaşandı. Demet Akalın'ın ayrılığının ardından yarışmaya gelen Songül Karlı'nın da macerası kısa sürdü.

SONGÜL KARLI GİTTİ SAFİYE SOYMAN GELDİ

Yarışmaya Songül Karlı'nın yerine usta sanatçı Safiye Soyman getirildi. Bu durumdan hoşnut olmayan Karlı ise Instagram hesabından bir pozunu paylaşarak "Sakin olun artık hiç hiçbir şeye şaşırmıyorum" notunu yazdı. Şarkıcı daha sonra da siyah dekolteli elbiseli pozunu "Herkesin tercihine saygım var" notunu ekledi.

SAFİYE SOYMAN'IN AFİŞİ DALGA KONUSU OLDU

Öte yandan yeni sunucu Safiye Soyman için de yeni bir afiş hazırlandı. Afişte Soyman'ın yüzüne yapılan photoshop ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Haberler.com - Magazin Haberleri