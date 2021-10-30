Sevcan Orhan Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'da konser verdi - Haberler Magazin
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Sevcan Orhan Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'da konser verdi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sevcan Orhan Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'da konser verdi

Samsun Atakum Belediyesi taradından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde Sevcan Orhan sahne performansı sergiledi. Türk Halk Müziğinden sevilen türkülerle müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşatan Sevcan Orhan büyük alkış aldı.

SAMSUN (Snob Magazin) -

Gerek sahne kostümü, gerekse sahne performansıyla katılımcılardan tam not alan Sevcan Orhan'a Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci tarafından plaket verildi.

Atakum Belediye Başkanı Deveci, Tüm Şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anarak "Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, ilk adım kenti Samsun... Biz bu ülkenin geleceği, Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması için şehit olmaya varız" dedi.

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Sevcan Orhan Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'da konser verdi

Sevcan Orhan Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'da konser verdi

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