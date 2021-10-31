Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı - Haberler
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Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Amasya'da verdiği konserde sahneye çağırdığı belediye personeli Ahmet Lebe'nin oyun performansına hayran kalıp "Maşallah" dedi.

AMASYA (İHA) - Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

AMASYA - Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Amasya'da verdiği konserde sahneye çağırdığı belediye personeli Ahmet Lebe'nin oyun performansına hayran kalıp "Maşallah" dedi.

Amasya Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki konserde sahneye çıkan Sevcan Orhan seslendirdiği şarkı, türkü ve marşlarla izleyenleri coşturdu. Müzik eşliğinde sahne önünde coşkuyla oynayan grubu yanına davet eden Orhan, hareketlerini hayranlıkla izlediği 40 yaşındaki Amasya Belediyesi personeli Lebe'yi "Gerçekten inanılmaz oynuyorsun" sözleriyle kutladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, konserin sonunda, sevilen sanatçıya çiçek verdi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören'in de katıldığı konser İzmir Marşı'nın hep birlikte coşkuyla seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Çok sayıda kişinin izlediği konser öncesi otel temel atma ve aşevi ile tekstil atölyesi açılış töreni yapıldı.

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri
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