Semra Dinçer öldü mü? Kuzey Güney'in annesi, Kırmızı Oda Hikmet karakterini canlandıran Semra Dinçer neden öldü?

Semra Dinçer öldü mü? Kuzey Güney'in annesi Semra Dinçer neden öldü? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı. 25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.

SEMRA DİNÇER ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle tanınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu.

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.

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