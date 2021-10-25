Seda Sayan aşk yaşadığı iddia edilen o isimle görüntülendi

Seda Sayan , geçtiğimiz haftalarda kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çift, Ortaköy Ruby isimli mekanda görüntülendi.

Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.

Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.