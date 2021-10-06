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Sarp Bozkurt'un doğum günü eğlencesi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sarp Bozkurt'un doğum günü eğlencesi

Komedyen Sarp Bozkurt önceki akşam doğum gününü oyuncu dostlarıyla Kozyatağı Hilton Otel'in içindeki Efrouz'da kutladı.

Komedyen Sarp Bozkurt önceki akşam doğum gününü oyuncu dostlarıyla Kozyatağı Hilton Otel'in içindeki Efrouz'da kutladı. Bozkurt, "İyi ki varsın be Sarp" yazan pastasının mumlarını sevdikleriyle birlikte söndürdü. Hatıra fotoğrafı çektikleri sırada oyuncu arkadaşları ünlü komedyenin yüzüne pasta sürdü. Bozkurt, Anıl İlter ile de oryantal eşliğinde dans edip eğlendi.

Bozkurt, 3 saat boyunca oryantal ve darbuka şovlarına eşlik etti. Geceye Başak Gümülcinelioğlu, Elçin Afacan, Alican Aytekin, Anıl İlter, Emre Bahadır Çırakoğlu, Saki Çimen gibi isimler katıldı.

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