Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Kanal D canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran programlardan biri olan Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam 30 Ekim Cumartesi saat 20.00 itibarıyla başlıyor.

Şarkılar Bizi Söyler 22. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Taverna Şarkıları" söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta, unutulmaz şarkılara yaptıkları eşsiz yorumlarıyla Ümit Besen, Arif Susam ve Nejat Alp konuk oluyor!

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.

