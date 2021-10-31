Salako oyuncuları kimler, konusu ne? Salako ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salako bugün Show TV'de yayınlanacak. Film başlamadan evvel izleyiciler, Salako oyuncuları kimler, konusu ne? Salako ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte bilgiler...
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salako filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Salako konusu, özeti ve Salako oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Salako filminin detayları…
Salako bugün 31 Ekim Pazar 2021 saat 22:15'de Show TV'de ekranlara gelecek.
Köyde ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır. Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine bir mendil bırakan eşkiya Hamido'dadır. Babasının kendisini zorla evlendirmek istediğini öğrenen Emine, Salako'yu da yanına alarak evden kaçar. Salako ise Emine'nin de kendisini sevdiğini zannederek safça Emine'ye yardım eder. Tesadüfler sonucu Salako, dağda eşkiyayı alt etmeye başlayınca, tüm köyde namı yürür. Artık Salako gerçeklerin farkına varmaya başlamıştır.
Yönetmen: Atıf Yılmaz
Oyuncular: Kemal Sunal, İhsan Yüce, Meral Zeren, Feridun Çölgeçen, Kudret Karadağ
Tür: Komedi, Macera
Yapım Yılı: 1974 (98 dk)
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1974 Pazar
Yapımcı Firma: Arzu Film