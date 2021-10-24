Sakarya'da Rafet El Roman rüzgarı

SAKARYA (İHA) - Türkiye'de ilk kez Sakarya'da düzenlenen UCİ BMX Supercross Dünya Kupası'nın 5'inci tur yarışları sonrasında sahne alan şarkıcı Rafet El Roman, eşsiz parçalar seslendirerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Türkiye'de ilk kez Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) BMX Supercross Dünya Kupası'nın 5'inci tur yarışları sonrasında ünlü şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı. Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde birbirinden güzel şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yoğun ilgi gören konserde bisiklet vadisinin tribünlerinde adeta insan seli oluştu. Pandemi kuralları içerisinde gerçekleşen konserde vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Vatandaşları selamlamak için sahneye çıkan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sanatın ve kardeşliğin şehrine hoş geldiniz. Böyle güzel bir akşamda bizleri yalnız bırakmayan her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sizleri stresten, hayatın yoğunluğundan uzaklaştırıp sevdiklerinizle birbirinden güzel etkinliklerde buluşturmayı arzu ediyoruz. Umarız ki pandemi sürecini en kısa sürede atlatırız ve yan yana, birlikte olacağımız nice güzel etkinlikte bir araya geliriz, arzumuz bu yönde" dedi. - SAKARYA