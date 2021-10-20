Sadakatsiz'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Asya ve Aras öpüşüyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadakatsiz'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Asya ve Aras öpüşüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bu akşam 35. yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Sadakatsiz dizisinden 2. fragman yayınlandı. Kazadan sonra adını hatırlayan Aras, bu zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan Asya ile yakınlaşıyor. Baş başa zaman geçiren ikili, öpüşürken onları da Volkan görüyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi bu akşam 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merak edilen yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

ARAS VE ASYA ÖPÜŞÜYOR

Kazadan sonra her şeyi unutan Aras, Asya'ya adını hatırladığını söylüyor. Zorlu süreçte kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan Asya'ya karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Aras "Biliyor musun her yerde sen varsın. Uyandığımda, gözümü açtığımda, baktığım bütün eşyalarda, insanların yüzünde, gökyüzünde... Her yerde sen varsın. içimde bir karanlık var ve o karanlığı aydınlatan çok güzel bir ışık var" diyor. Sık sık birlikte zaman geçiren Asya ve Aras iyice yakınlaşarak öpüşüyor. Volkan ise Aras ve Asya'yı öpüşürken görüyor.

Sadakatsiz'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Asya ve Aras öpüşüyor

MELİH, DERİN'İN YÜRÜYEBİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Son bölümde eşiyle tartıştığı için kardeşi Melih'in evine gelen Gönül, kızı Derin'i de yanına çağırdı. Volkan'ın arabasını Asya'nın evinin önünde gören Derin ise merakına yeni düşerek bahçeden evi izlemeye çalıştı. Tekerlekli sandalyede olduğu için göremeyen Derin, yerinden kalkarken eve bakarken Aras'ı gördü. O esnada dışarı çıkan Melih ise yeğeni Derin'in yürüyebildiğini gördü.

Sadakatsiz'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Asya ve Aras öpüşüyor

Sadakatsiz'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Asya ve Aras öpüşüyor

Sadakatsiz'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Asya ve Aras öpüşüyor
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisinin başrolünü oynamayı reddettiği ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisinin başrolünü oynamayı reddettiği ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title