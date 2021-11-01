Kuzey Güney'in Handan annesi Semra Dinçer hayatını kaybetti

Yıllar önce yayınlanan Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Kırmızı Oda'da rol alan usta oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu.

"SAYISIZ OPERASYON YAPILDI"

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu, başarılı performanslarıyla her daim adından söz ettirdi. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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