Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ile sarmaş dolaş görüntülendi

Çukur dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi. Bir eğlence mekanında objektiflere takılan Kocaoğlu, Atiye dizisinin yardımcı yönetmeni olduğu öğrenilen Burcu Alptekin'le yakınlaştı.

ÖPMELERE DOYAMADI

Arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğdu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu, Alptekin'i boynunda öpmelere doyamazken sık sık da sarıldı. Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin, bir ara Kocaoğlu'nu elinden itti.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

İkilinin yanında olan oyuncu Kadir Çermik ise basın mensuplarını görünce arkadaşlarını uyardı. Çermik ile mekandan ayrılan Alptekin, basın mensuplarının soruları cevapsız bırakarak uzaklaştı.

İLİŞKİ SORULARINA KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ

Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Rıza Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalıştı. Oyuncu, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine de sadece "Görüntüleyin" demekle yetindi.