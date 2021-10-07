Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi - Haberler Magazin
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Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi

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Aşk Mantık İntikam dizisi ile izleyicileri kendine hayran bırakan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşımda bulundu. Dekolteli elbise tercihi ile dikkat çeken ünlü isim, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

FOX TV'nin çok izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam'daki rolü ile adından söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 31 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi

CESUR PAYLAŞIM

Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in yeni paylaşımında dekolteli elbise tercih dikkat çekti. Söz konusu paylaşıma kısa zamanda çok sayıda beğeni geldi.

Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Sempatik tavırları ile hayranlarının gönlünde taht kuran Özberk'in takipçileri, yaptıkları yorumlarda genç oyuncunun güzelliğine dikkat çekerek iltifatta bulundular.

Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi

Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi
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Haber: Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi - Haberler Magazin
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