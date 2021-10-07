Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi

FOX TV'nin çok izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam'daki rolü ile adından söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 31 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

CESUR PAYLAŞIM

Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in yeni paylaşımında dekolteli elbise tercih dikkat çekti. Söz konusu paylaşıma kısa zamanda çok sayıda beğeni geldi.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Sempatik tavırları ile hayranlarının gönlünde taht kuran Özberk'in takipçileri, yaptıkları yorumlarda genç oyuncunun güzelliğine dikkat çekerek iltifatta bulundular.

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