Orhan Gencebay korona nedeniyle hastaneye mi kaldırıldı? Eşi Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulunan ünlü sanatçının eşi Sevim Emre, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"RUTİN KOTROLLER İÇİN GELDİK"

Eşi hakkında ortaya atılan iddiayı "Çirkin" olarak nitelendiren Sevim Emre, "Bu haberler i nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. İddiaların kesinlikle aslı astarı yok. Rutin kontroller için hastaneye geldik. Bütün kontrolleri yapıldı. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Nasipse yarın taburcu olacak. Orhan babanız gayet iyi. Kale gibi." ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre

SIKI TEDBİRLER ALARAK KORUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Daha önce koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapan Gencebay, sıkı tedbirler alarak korunduklarını söylemişti. Gencebay, "Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Evden çıkmıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gerekenler yapılıyor. Dikkatli olun. Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bundan dolayı kimsenin endişesi olmasın." demişti.

OĞLUNU EVLENDİRMİŞTİ

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğün töreniyle Seda Han Özmen ile dünyaevine girmişti. Düğün törenin Orhan Gencebay'ı yakın çevresi ve sanatçı dostları yalnız bırakmamıştı.

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