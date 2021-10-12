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Oğlunun genç sevgilisi hakkında öyle ifadeler kullandı ki...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Oğlunun genç sevgilisi hakkında öyle ifadeler kullandı ki...

Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya gönlünü 43 yaşındaki Bilge Öztürk'e kaptırdı. İkilinin arasındaki yaş farkı gündeme geldi. Daren ve Bilge Öztürk'e en büyük destek Bennu Gerede'den geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43), fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını ilan etti.

İLK KEZ SNOB MAGAZİN'E AÇIKLADI

Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçiren Bilge Öztürk, Formula 1 yarışları için İstanbul'daydı. Aşk hayatı hakkında Snob Magazin'e konuşan Öztürk, 'Üç aydır Daren Gerede ile birlikteyim. Mutluyuz' açıklamasını yaptı.

Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya aşkı kısa sürede çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları aradaki 22 yaş farkını gündeme getirdi. Mutlu çifte en büyük destek Daren Gerede Erkaya'nın annesi Bennu Gerede'den geldi.

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla gündemde olan 43 yaşındaki Bilge Öztürk aradığı aşkı 21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya'da buldu.

"KADININ ERKEKTEN YAŞÇA BÜYÜK OLMASI SKANDAL DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından bir açıkla yapan Bennu Gerede, 'Birkaç günden beri yerel talk show sunucuları benimle iletişime geçti ve aslında gayet normal olan bir şeyi büyük bir olaya dönüştürmüş durumdalar. Aşk. Aşkın en saf, en büyülü hali. İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi, sonunda sadece bir beden değil miyiz? Ruhu olan bir beden!

Vücudumuz sadece bir araçtır ve başka bir şey değildir. Sonsuza dek yaşayan ruhlarımız. Neden bir erkek, çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşça büyükse erkekten bu bir skandaldır? Bu sana nasıl bir anlam ifade ediyor.? Yolları kesişen ve birlikte büyülü bir yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum. Sizi seviyorum' ifadelerini kullandı.

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