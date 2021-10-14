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Nurgül Yeşilçay dünyada bir ilki yaptı

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Nurgül Yeşilçay dünyada bir ilki yaptı

Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. 7 bölümlük mini dizi 'Poz', NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak. İşte detaylar...

Dizileri, 100'den fazla ülkeye satılan, 2017 yılının dizi ihracat şampiyonu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi 'Poz', NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak.

Dijiroman projesi

Yapımcılığını Necati Kocabay'ın, Senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini de Nurgül Yeşilçay'ın yaptığı bölümlerin 3-4 dakika süreceği yeni NFT projesi "POZ" bir Dijiroman'dır.

Eskiden fotoromanlarla başlayan bu yolculuk şimdi Dijiroman diye tanımladığımız yeni formuyla hayat buluyor. Bölümlerin akışı sadece fotoğrafla ve fotoğrafın her türlü imkanı kullanılarak sağlandı.

'Poz'un Hikayesi:

Gerilimli kara komedi türünde bir foto dizi olan Poz'da Çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun sıradan bir şekilde hayatlarına devam ederken, Harun ressam bir kıza aşık olur, eşine de hiç belli etmediğini zanneder, fakat Suzan'ın bu durumdan haber dar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.

Nurgül Yeşilçay dünyada bir ilki yaptı

Nurgül Yeşilçay dünyada bir ilki yaptı

Nurgül Yeşilçay dünyada bir ilki yaptı

Nurgül Yeşilçay dünyada bir ilki yaptı

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