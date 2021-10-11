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Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Berker Güven'den flaş açıklama

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Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Berker Güven'den flaş açıklama

Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilimle gündemde olan Nihal Yalçın'a bir destek de kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven'den geldi. İşte Güven'in o açıklaması...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

'2. Sayfa' canlı yayınında kendini savunan Karadağlı, festivale katıldığına pişman olduğunu belirtirken, "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" dedi.

Bütün bu yaşananların ardından Nihal Yalçın'a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven'den destek geldi.

"MUTLULUKLARIN DAİM OLSUN"

Nihal Yalçın'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, "Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!" diye yazdı.

Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Berker Güven'den flaş açıklama

Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Berker Güven'den flaş açıklama

Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Berker Güven'den flaş açıklama

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