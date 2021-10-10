Nihal Yalçın'dan ilk Tamer Karadağlı açıklaması geldi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Ödülünü alan oyuncu Nihal Yalçın da ekibine destek teşekkür etti. Çok incelikli ve keyifli bir iş çıkardıklarını dile getiren Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Bu ödül çok kıymetliydi. Yaptığım işin emeğinin karşılığı verilmesi çok keyifliydi. İşimi yapabildiğim ve ödüllendirildiğim için çok mutluyum. Oldukça yoğun kadınla filmi çektik," dedi.

Yalçın konuşmasını "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" diyerek sonlandırdı. Gelen tebrik ve destek mesajlarının ardından Yalçın bir tweet daha attı ve "Tüm tebrik mesajlarınızı okuyorum. Tek tek teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum" dedi.