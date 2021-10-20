Müge Anlı'da ikinci Palu dosyası! Kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapmışlar

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı. Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti. Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

KADINLARA ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı. Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında akılalmaz olayların bilgisine ulaştı. Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaştı.

KIZI VE DAMADI DA FATMA KARADAĞ'I SUÇLADI

Müge Anlı'nın ulaştığı bilgi ve belgelerin dışında canlı yayına katılan Fatma Karadağ'ın kızı ve damadı da annelerini suçladı. Babasının kahrından öldüğünü annesinin dayısının cinayetinde parmağı olduğunu söyleyen Rukiye Özgüvenç'i eşi Muammer Özgüvenç de doğruladı. Özgüvenç, kayınvalidesinin sevgilisi Cemal Durmaz'a evliyken kaçtığını, ikilinin beraber dolandırıcılık yaptığını ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Mehmet Karahan'ın cenazesinin nerede olduğunu bildiğini kaydetti.

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