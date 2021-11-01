Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix 4 Resurrections vizyon tarihi
Matrix serisinin dördüncü filmi uzun süredir beklenen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Matrix 4 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yerini alıyor. Matrix Resurrections fragmanının çıktığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan yapıma dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Matrix 4 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. The Matrix 1999'da ilk kez piyasaya çıktığından beri , franchise tüm zamanların en popüler film serilerinden biri haline geldi. Yazarlar/yönetmenler Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin orijinal üçlemesi , parlak karakterler ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan bilim kurgu teknolojisiyle dolu benzersiz, sürükleyici bir dünya yarattı. Matrix filmlerinin ilk serisi, 2003'te oldukça kesin hissettiren The Matrix Revolutions ile sona erdi . O zamandan beri hayranlar serinin geleceğinin ne olabileceğini merak ediyor ve şimdi The Matrix 4 bu umutları yerine getirmeye hazırlanıyor.
MATRIX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yayınlanmasından sadece birkaç ay önce, The Matrix 4 nihayet resmi bir ünvana sahip oldu: The Matrix: Resurrections. The Matrix 4, Ağustos 2021'de vizyona girecek.
MATRIX 4 OYUNCULARI
Keanu Reeves: Thomas A. Anderson/ Neo
Carrie-Anne Moss: Trinity
Jada Pinkett Smith: Niobe
Ayrıca; Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra ve Andrew Caldwell açıklanmayan roller üstlendi.