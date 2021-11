Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix 4 Resurrections vizyon tarihi

Matrix 4 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. The Matrix 1999'da ilk kez piyasaya çıktığından beri , franchise tüm zamanların en popüler film serilerinden biri haline geldi. Yazarlar/yönetmenler Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin orijinal üçlemesi , parlak karakterler ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan bilim kurgu teknolojisiyle dolu benzersiz, sürükleyici bir dünya yarattı. Matrix filmlerinin ilk serisi, 2003'te oldukça kesin hissettiren The Matrix Revolutions ile sona erdi . O zamandan beri hayranlar serinin geleceğinin ne olabileceğini merak ediyor ve şimdi The Matrix 4 bu umutları yerine getirmeye hazırlanıyor.

MATRIX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yayınlanmasından sadece birkaç ay önce, The Matrix 4 nihayet resmi bir ünvana sahip oldu: The Matrix: Resurrections. The Matrix 4, Ağustos 2021'de vizyona girecek.

MATRIX 4 OYUNCULARI

Keanu Reeves: Thomas A. Anderson/ Neo

Carrie-Anne Moss: Trinity

Jada Pinkett Smith: Niobe

Ayrıca; Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra ve Andrew Caldwell açıklanmayan roller üstlendi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet