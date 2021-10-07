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'Kuruluş Osman' sezonun en iyi açılışını yaptı

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Kuruluş Osman' sezonun en iyi açılışını yaptı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65'inci bölümüyle başladı.

BİLECİK (Hürriyet) - Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65'inci bölümüyle başladı.

Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

Dizinin 65'inci bölümde; Turgut Bey, Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkarken, Osman Bey çok sevdiği atı Karayel'in öldürülmesi ile sarsıldı!

Osman Bey, Konstantinopolis'ten kaçıp Bilecik Tekfuru Rogatus'a sığınmak üzere Bitinya'ya gelen Papaz Gregor'u zekice bir planla ele geçirdi. Osman Bey bu hamlesiyle, Harmankaya Tekfuru Kosses'in planını da boşa çıkardı. Selcan Hatun'un Kayı Obası'na dönüşü herkesi sevince boğarken; Malhun Hatun, Bala Hatun'un herkesten gizlediği gebeliğini haber aldı.

Osman Bey'in operasyonunun ardından Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses, Nikola'nın daveti ile İnegöl Kalesi'ne gitti. Nikola, komşu tekfurlara Osman Bey'e karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti ve ittifak önerisi kabul gördü.

Kayı Obası'nda Papaz Gregor'la görüşen Osman Bey, Konstantinopolis'te olup bitenlerle ilgili bilgisi ile Gregor'u hayli şaşırttı. Papaz Gregor'dan kendisine itimat etmesini isteyen Osman Bey, bir süre obada misafir olacağını söyledi. Ardından Orhan'ın kırkı şerefine düzenlenen toyda Kayı Obası ahalisi bir araya geldi.

Alpleri ile birlikte Bitinya'ya gelen Turgut Bey, yaptığı baskınla esir edilen Alplerine karşılık Harmankaya Tekfuru Kosses'in kardeşi Mari'yi ele geçirdi. Kardeşinin kaçırıldığı haberini alan Kosses büyük şok yaşarken, Mari'yi kurtarmak için bir oyun kurdu. Bilecik Tekfuru Rogatus ise Papaz Gregor'un akıbetini öğrenmek üzere Osman Bey'i ziyaret etti. Osman Bey, Tekfur Rogatus'un bu ziyaretini Bizans içinde ikilik çıkarmak için kullandı.

Harmankaya Tekfuru Kosses, kardeşi Mari'yi geri alabilmek için Osman Bey'den yardım istedi. Bunun üzerine Turgut Alp'in obasını ziyarete giden Osman Bey, Mari'yi teslim aldı ve Turgut Alp'e Alplerinin sağ salim döneceğinin garantisini verdi.

Mari'yi ağabeyin teslim etmeye giden Boran, Göktuğ ve Cerkutay, Turgut Bey'in Alplerinin parmaklarının kesildiğini fark etti. Alplerle birlikte yola çıkan Boran, Göktuğ ve Cerkutay, baskına uğradı ve Alpler şehit edildi.

Haber Kayı Obası'na ulaştığında Osman Bey büyük bir üzüntü yaşadı. Derhal atı Karayel'in getirilmesini istedi ancak obaya giren gizemli bir kişi, Karayel'i katletmişti!

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Haber: 'Kuruluş Osman' sezonun en iyi açılışını yaptı - Haberler Magazin
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