Kıbrıs Zafere Doğru canlı izle! TRT1 Kıbrıs Zafere Doğru 12. bölüm canlı yayın HD izle! Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm full izle!

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erenköy'e varamadan pusuya düşen Kemal ve Ankaralı'nın mangası, yollarına mücahit arkadaşlarından kayıplar vererek devam eder. Erenköy'de Ankaralı, Kemal ve Rauf'un uzun zaman sonra yaşanan kavuşması ile kollar savaş için sıvanır.

Makaryos basın toplantısı ile Türkler'e teslim olmaları için bir gün mühlet verirken Barış Gücü askerleri tampon bölgelerden çekilir ve Türkler'le Rumlar göğüs göğüse bir savaş için karşılıklı kalır.

Lefkoşa'da ise Ankaralı'nın nişanlısı doktor Ayşe işe Kemal'in eşi İnci daha tanışmaya fırsat bulamadan kendilerini bir kavganın iki tarafı olarak bulurlar. Bilmedikleri şey, birlikte hareket ederken Pembe'nin peşinde olduğu hain tarafından takip edildikleridir.

Sabah saatleri ile adanın dört bir yanında Rum taarruzları başlar. Erenköy'ün civar köylerinden sivilleri kurtarmak üzere göreve giden Ankaralı ve Kemal'in mangası, Mansura'da karadan; Rauf ve diğer mücahitler Erenköy'de denizden kuşatılır. Tepelerine bombalar yağmaya başlar. Erenköy'de bombalarla, destroyerle, helikopterle, jetlerle topyekûn bir savaş zamanıdır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her Cuma 20.00'de TRT 1'de.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu isimleri yer almaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU TRT1 CANLI İZLE!



KIBRIS ZAFERE DOĞRU 12. FRAGMANI İZLE!

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