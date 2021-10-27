Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu! Kıyafeti makyajını gölgede bıraktı - Haberler Magazin
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Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu! Kıyafeti makyajını gölgede bıraktı

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Cadılar Bayramı pozuyla yine adından söz ettirdi. Sıra dışı makyajıyla poz veren Durmaz'ın yüzünden çok kıyafeti dikkat çekti.

Çektiği videolarla gündem yaratan fenomen Kerimcan Durmaz Amerika'ya taşındıktan sonra cesur paylaşımlarının sayısını artırdı. Yeni hayatıyla son derece dikkat çeken Durmaz'ın Cadılar Bayramı paylaşımları ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

PAYLAŞIMLARI PEK CESUR

Amerika ve Türkiye arasında uzun zamandır mekik dokuyan sosyal medya fenomeni, 3.7 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından 2019 yılına ait olan "Halloween" pozunu paylaştı.

Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu! Kıyafeti makyajını gölgede bıraktı

YÜZÜNDEKİ MAKYAJDAN ÇOK KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Aynı zamanda eski make-up artisti de olan Durmaz yüzüne korku filmini anımsatacak sıra dışı makyajıyla dikkat çekse de jartiyer tarzı kıyafeti yüzündeki görüntüyü gölgede bıraktı.

İşte o paylaşım;

Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu! Kıyafeti makyajını gölgede bıraktı

Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu! Kıyafeti makyajını gölgede bıraktı

Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu! Kıyafeti makyajını gölgede bıraktı
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'na katıldı! Kostümleriyle art arda pozlar verdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'na katıldı! Kostümleriyle art arda pozlar verdi
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Yorumlar (1)
Hasan Engin Kalaycı:Hakikaten ABD YE mi gitti.. super. Simdik onlar düşünsün...??
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