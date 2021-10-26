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Kapadokya'da Kalben rüzgarı esti

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Kapadokya'da Kalben rüzgarı esti

Kalben, Organics by Red Bull Sessions'da müzikleriyle keyifli bir gece yaşattı.

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Kalben, Organics by Red Bull Sessions'da müzikleriyle keyifli bir gece yaşattı.

"Yetenek doğasında var" sloganıyla düzenlenen ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği Organics by Red Bull Sessions'da, katılımcılar ürünün 5 farklı seçeneğiyle lezzet deneyimi yaşarken, aynı zamanda ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya'nın tarihi atmosferinde Kalben'in müzikleriyle keyifli bir gece geçirme fırsatı buldu. Sevilen şarkıcı en beğenilen parçalarını hayranları için seslendirdi. - NEVŞEHİR

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