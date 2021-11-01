İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den isteği ağızları açık bıraktı!

NEVŞEHİR (Snob Magazin) - Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması konuşulmaya devam ediyor.

Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, cesur paylaşımlarını sildi.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'ın sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bularak kıskançlık yaptığı iddia edildi.

İsmail Balaban'ın ricası üzerine İlayda Şeker, profilde bulunan iddialı fotoğrafları kaldırdı.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsetmişti: "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."