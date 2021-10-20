Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla mal kabul bölümünden otele girerken yakalandı

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlendi. Ural, mekandan çıktıktan sonra Taksim'de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken yakalandı.

MAL KABUL KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI

Otele mal kabul kapısından giriş yapan Engincan Ural, görüntülendiğini fark edince panik yaptı. Yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışan Ural, ne yazık ki başarılı olmadı.

"AKSİ BİR ŞEY YAZARSANIZ OLAY ÇIKARTIRIM"

Ural'ın yanındaki kadınlardan biri bağırarak, "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!" şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

Haberler.com - Magazin Haberleri