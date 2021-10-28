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Gülper Refiğ, eşinin yarım kalan projelerini tamamlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Gülper Refiğ, eşinin yarım kalan projelerini tamamlayacak

Ünlü Sinema Yönetmeni merhum Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ, bir söyleşi programında, eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini söyledi.

MALATYA (İHA) - Ünlü Sinema Yönetmeni merhum Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ, bir söyleşi programında, eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini söyledi.

Malatya İnönü Üniversitesi 13. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte Gülper Refiğ, "Halit Refiğ Sineması"nı anlattı. İletişim Fakültesi B20 numaralı salonda gerçekleştirilen söyleşide, Müzikolog Gülper Refiğ, 11 Ekim 2009 tarihinde vefat eden Yönetmen Halit Refiğ'in sinema hayatına ve prensiplerine değinerek, Halit Refiğ'in tasavvufa ve onuruna düşkün bir kişiliği olduğunu vurguladı. Eşinin prensiplerine uymayan projeleri çekmediğini, çekim esnasında müdahale edemediği durumlarda çekimi pek çok kez yarım bıraktığını ifade eden Gülper Refiğ, eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini dile getirdi.

Söyleşi, soru cevap şeklinde son buldu. - MALATYA

Gülper Refiğ, eşinin yarım kalan projelerini tamamlayacak

Gülper Refiğ, eşinin yarım kalan projelerini tamamlayacak

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