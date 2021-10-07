Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler Magazin
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Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan Selin Ciğerci, jürilik yaptığı Bir Başka Güzel programında duygusal anlar yaşadı. Evliliğinden bahseden Ciğerci, "Benimki aşk evliliğiydi. Severek ayrıldım" dedi.

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel yarışmasında jüri üyeliği yapan Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yarışmada gelinlik konseptinden bahsederken biten evliliği hakkında konuşan Ciğerci, evliliğini kurtarmak için çok uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Gökhan Çıra ile bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyen Ciğerci, "Boşandıktan sonra onun hayatına uzaktan bakınca doğru kararı verdiğimizi düşündüm" dedi.

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi aşk evliliği mi?" sorusuna "Ben duygusal bir insanım benim için tabii ki aşk evliliği" cevabını veren Ciğerci, Gökhan Çıra ile severek boşandığını da itiraf etti. Boşanmasının ardından Bir Başka Güzel programında jürilik yapmasını reklam olarak düşünenlere de tepki gösteren Ciğerci, "Evliliğimi reklam için kullanmam. Reklam olsun diye boşanıp evleri ayırarak niye masraf yapalım ki" dedi. Konuşurken eski günlerini hatırlayan Ciğerci, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

Evlilikte maddiyata önem vermediğini söyleyen Ciğerci, "Benim için mantık ve para geri planda. İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim" dedi.

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler Magazin
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