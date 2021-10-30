Genç adamın anlattıkları Esra Erol'un programında damga vurdu: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı
Esra Erol'un programına çıkan Ali Osman, ilginç hayat hikayesiyle stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı. Osman, annesinin Ramazan isimli bir erkekle kaçtığını, babasının da Ramazan'ın nikahlı eşi Nurcan ile kaçtığını söyledi.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir konu işlenmeye başladı. Programa çıkan 22 yaşındaki Ali Osman, anne ve babasının evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi.
Ailesindeki durumu anlatan Osman, "Annem ve babam evli çifte kaçıp, bizi bıraktı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Genç adam, annesi Aynur'un bir oyun üzerinden tanıştığı Ramazan isimli adama kaçtığını söyledi. Annesinin kaçmasından kısa bir süre daha ilginç bir olay yaşadığından bahseden Ali Osman, "Babam Harun, annemin kaçtığı Ramazan'ın nikahlı karısı Nurcan'a kaçtı" ifadelerini kullandı.Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdü. Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdüğünü de sözlerine ekledi.
Ali Osman'ın babası Harun ile annesi Aynur'un resmi nikahlı olmadığı, ancak kaçmadan evvel aynı evde yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Engelli çocukları Mehmet'e ödenen parayı almak için devleti bu şekilde kandırdıkları ortaya çıktı.
Harun'un, Eskişehir'de beraber yaşadığı Nurcan'a yalnızca dini nikah kıydığı öğrenildi. Aynı zamanda Nurcan'ın çocuklarına Harun'un baktığı ancak kendi engelli çocuğu Mehmet'i Nurcan istemediği için cebine 50 TL koyup sokağa gönderdiği söylendi. Ali Osman, sokakta yaşayan kardeşine devlet yardımıyla bir otelde bakmış ancak devlet bir süre sonra engelli Mehmet'i bakım evine yerleştirmiş.
Babasının evden giderken bütün eşyaları sattığını söyleyen Ali Osman, üzerine 150 bin TL borç kaldığını, zor durumda olduğu için de nişanlısının baba evinde kalmaya başladığını söyledi.
Hakkındaki iddialardan sonra telefonla yayına bağlanan anne Aynur, Ramazan'a kaçtığını doğrularken Harun'un Eskişehir'de yalnız kaldığını belirtti.