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Funda Arar, Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek

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Funda Arar, Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek

Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinin son gününde sahne alacak olan Funda Arar, şarkılarıyla Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek.

KOCAELİ (İHA) - Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinin son gününde sahne alacak olan Funda Arar, şarkılarıyla Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümünün coşkuyla kutlanabilmesi için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında Sekapark'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali birbirinden farklı programlar ve konserlere ev sahipliği yapıyor. Bugün saat 13.00'te Kabile Sirk Sanatları Gösterisi'nin ardından yazar Gökhan Müftüoğlu-Gri Koç, okurlarıyla söyleşi ve imza etkinliğinde bir araya gelecek. Saat 16.00'da yine Alternatif Sahne'de Alper Rende söyleşisi düzenlenecek. Aynı gün saat 17.00'de Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ve saat 17.30'da Murat Bizel Perküsyon Şov ve saat 19.00'da yeniden Kabile Sirk Sanatları Gösterisi düzenlenecek. Akşamı da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, Cumhuriyet konseri verecek. - KOCAELİ

Funda Arar, Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek

Funda Arar, Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek

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