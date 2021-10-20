Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten o iddialara flaş yanıt

Davete eşi Burak Özçivit'ten önce gelen Fahriye Evcen, "Ben eşimin en çok smokin giymesini istiyorum. Günlük kıyafetleri de çok seviyorum ama smokin başka oluyor" diyerek eşine smokini yakıştırdığını söyledi.

"Alparslan Büyük Selçuklu" dizisiyle setlere dönen Fahriye Evcen, "Uzun bir süre at ve kılıç üzerinde çalıştık. Aksiyon sahneleri biraz daha fazla efor gerektiriyor ama çok keyifli. Barış Arduç'la da gayet güzel anlaşıyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

"ARTIK RAHATIZ"

Evcen, "Set nedeniyle Karan'a bakmakta zorlanıyor musunuz?" sorusuna, "Biz o süreçleri geçtik. Artık daha rahatız. Sette çalışma koşullarımız çok güzel" yanıtını verdi.

"DADI KRİZİ YAŞAMADIK"

1 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilen Fahriye Evcen, "Ben zaten dizi başlamadan önce Karan ile kendim ilgileniyordum. Dizi başladıktan sonra öyle bir arayışımız oldu. Ama konuşulan rakamlar yanlış. Çocuğa sevgi ile yaklaşan dadılara bakıyorum. Dadının dil bilmesi de önemli değil. Öncelikle bizim dilimizi iyi bir şekilde öğrenmesi önemli" diyerek eşiyle aralarında dadı krizi yaşanmadığını söyledi.

KİTAP MÜJDESİ

Burak Özçivit ve kendisi adına Orta Asya'da kitap projesi olacağını söyleyen ünlü oyuncu, "Kitap tamamen Burak ve benim adıma çıkıyor. Ortadoğu için yapılan bir proje, sevenlerimize motivasyon kaynağı gibi bir kitap olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

O İDDİAYA CEVAP VERDİ

' Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, "Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır" demişti.

Geceye setten çıkıp katıldığını o yüzden eşi Fahriye Evcen'den geç geldiğini söyleyen Burak Özçivit, hakkındaki iddialara dair "Arkadaşlar beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim çizgim, duruşum ve aile hayatım belli. O yüzden fazla konuşmayacağım" açıklamasını yaptı.

İŞTE LANSMANDAN FOTOĞRAFLAR...

BURAK ÖZÇİVİT

BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI

FATİH-FULYA TERİM

OĞULCAN ENGİN

SABA TÜMER

TUAN TUNALI